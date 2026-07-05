Cientos de chihuahuenses abarrotan plaza del Ángel previo a partido México vs Inglaterra

Así se celebran los chihuahuenses previo al encuentro entre la selección de México contra la selección de Inglaterra, su pase a los cuartos de final.

Cientos de aficionados se dieron cita desde temprana hora en la plaza del Ángel y ya hasta estos momentos se encuentra abarrotada, se espera la presencia del alcalde Marco Antonio Bonilla y posiblemente la gobernadora María Eugenia campos Galván.

Cientos de ciudadanos ya se encuentran listos para el gran encuentro futbolístico que podría romper la historia de la selección Mexicana y pasar a los octavos de final rumbo a la copa del mundo.

Cabe destacar que este se llevará a cabo un operativo de seguridad en la zona por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) así como de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).