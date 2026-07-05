¡Inconsolables! Memo Ochoa, Raúl Jiménez y ‘La Hormiga’ González rompen en llanto tras eliminación de México en el Mundial

Memo Ochoa, Raúl Jiménez y ‘La Hormiga’ González encabezaron a los seleccionados nacionales que rompieron en llanto tras la eliminación de México en el Mundial 2026.

El veterano portero lució inconsolable sobre la cancha del estadio Azteca tras el silbatazo final y minutos después, en absoluta soledad en el banquillo.

Con Jiménez la historia no fue muy distinta: se quebró al irle a agradecer el apoyo de la gente.

En tanto, Armando González no resistió al toparse con el ‘Chicharito’ Hernández y fundirse en un abrazo con su excompañero de las Chivas.

También Mateo Chávez llegó a las lágrimas, mientras que otros como Edson Álvarez y Johan Vásquez lucieron con la voz entrecortada al ser entrevistados en zona mixta.