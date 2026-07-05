“A veces se gana y a veces de aprende”: Sheinbaum pide “ánimo” a mexicanos tras la eliminación de la Selección Nacional del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum escribió un mensaje en sus redes sociales ante la eliminación de México del Mundial tras su derrota 3-2 contra Inglaterra.

En su cuenta de X, la mandataria destacó el desempeño de la Selección Nacional en todos los partidos y afirmó que somos “el mejor anfitrión del mundo”.

“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo”, comienza su mensaje.

Además, Sheinbaum celebró los logros de los jóvenes de México, que viven en “el corazón de las y los mexicanos por siempre”.

“A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!”, finalizó.

La mandataria mexicana disfrutó del partido de la Selección Mexicana desde Nezahualcóyotl, en el Estado de México, junto a la gobernadora Delfina Gómez.

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