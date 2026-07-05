Prepara SSPE operativo preventivo ante el partido México contra Inglaterra

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, anunció la continuidad del despliegue de seguridad en el primer cuadro de la ciudad de Chihuahua, con motivo del partido de octavos de final de la Copa Mundial entre las selecciones de México e Inglaterra, que se disputará este domingo 5 de julio.

Para este fin, la SSPE extendió una serie de recomendaciones para salvaguardar el orden público, prevenir incidentes de tránsito y garantizar que las familias chihuahuenses disfruten de las actividades de esparcimiento en un ambiente de total tranquilidad.

Como parte del operativo preventivo, la corporación desplegará alrededor de cuatro elementos y dos unidades en la Plaza del Ángel, donde se prevé la concentración de aficionados durante la transmisión del encuentro.

Asimismo, en caso de una eventual celebración por un triunfo de la Selección Mexicana, se contará con un estado de fuerza de entre 10 y 14 elementos para los cierres viales en la Glorieta de Pancho Villa, además de aproximadamente 10 elementos adicionales que realizarán recorridos de vigilancia en la periferia de dicho punto, con el objetivo de preservar el orden y brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

En materia de movilidad y seguridad vial, la corporación emite las siguientes recomendaciones:

* Evitar el consumo de alcohol o sustancias: Abstenerse de ingerir bebidas embriagantes al conducir o durante el desarrollo del evento deportivo.

* Respetar los límites de velocidad y señalamientos: Mantener la cortesía al volante y acatar las indicaciones de las autoridades.

* Planificar traslados con anticipación: Salir con tiempo hacia sus destinos para evitar congestionamientos o conductas de riesgo.

Asimismo, en el eje de la prevención social y seguridad ciudadana, se llama a la población a:

* Celebrar con orden: Evitar confrontaciones en espacios públicos o comerciales para garantizar la sana convivencia familiar.

* Asegurar pertenencias y vehículos: Verificar los accesos al salir de casa y no dejar objetos de valor a la vista dentro de los automotores.

* Hacer uso responsable de las líneas de emergencia: Ante cualquier situación de riesgo, alteración del orden o actitud sospechosa, reportar de inmediato al número 9-1-1.

A través de esta estrategia de coordinación preventiva, apoyada por el videoanálisis y las herramientas de la Plataforma Centinela, la SSPE reafirma su firme compromiso, bajo el liderazgo del secretario Gilberto Loya, quien resaltó la importancia de mantener las condiciones de paz, legalidad y orden público en todo momento, garantizando el bienestar y la tranquilidad de las familias chihuahuenses durante este tipo de eventos de alta afluencia.