“Yo estoy puesto. A los amigos se les convence y a Morena se le vence”: Alfredo Chávez por candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, reiteró su interés por contender por la alcaldía de Chihuahua capital, además de que afirmó que al interior de la contienda existe piso parejo, hay unidad y resaltó que “a los amigos se les convence y a Morena se le vence”.

“Sigo puesto y dispuesto. Yo te diría que primero agradecerle mucho a nuestra jefa estatal cómo ha llevado el proceso. Es un proceso de certeza, de piso parejo, ha llevado el proceso de manera muy eficaz, con mucha comunicación. Yo estoy puesto, mi mentalidad, mi misión es: a los amigos se les convence y a Morena se le vence”, expresó Chávez Madrid.

El líder de la bancada panista agregó que “a todos los compañeros que estamos aspirando tienen la posibilidad de aspirar. Y ya será la habilidad de nosotros de convencer, no de vencer al interior, de vencer a los de afuera”.

Respecto a las encuestas, Alfredo Chávez dijo que “no las minimizo ni las magnifico, la mejor encuesta que puedo decir es el que he sido votado dos veces con el mayor número de votación para el Congreso, esa una buena carta de presentación. Lo que estoy convencido es, vuelvo a insistir, convencer adentro, convencer afuera y sobre todo que la unidad es verdadera, no impuesta. Y eso está pasando. Aquí no hay unidad impuesta, aquí hay unidad en base al diálogo”.