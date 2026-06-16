“El acuerdo con Irán es justo y bueno”: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su Gobierno ha llegado a un acuerdo Irán, al que describió como “bueno y justo”, señalando que el entendimiento “debería ser exitoso”.

“Tenemos un acuerdo justo. Es un buen acuerdo”, dijo durante una reunión bilateral con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Según el mandatario, el pacto contempla “una segunda fase” que, a su juicio, “será incluso más fácil” que la actual. “No quería atacarlos la semana pasada, pero no nos quedó más remedio. De hecho, lo hicimos dos veces. Estábamos a punto de hacerlo por tercera vez. Al final, pudimos evitarlo”, agregó.

Al mismo tiempo, desmintió “el rumor” de que Washington destinaría aportes financieros a Teherán, calificándolo de “ridículo”.

“Por cierto, no estamos invirtiendo dinero en Irán. Ayer se difundió ese rumor. Era ridículo. Tenemos derecho a entrar algún día y actuar, si yo quiero hacer algo o si alguien quiere hacer algo”, expresó, insistiendo en que EE.UU. “no tiene obligación de invertir dinero” en el país persa.