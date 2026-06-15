Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a permanecer en casa ante tormenta severa

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos minutos se esperan lluvias intensas en la ciudad de Chihuahua, de norte a sur, con una probabilidad de precipitación del 82 por ciento.

Por ello, a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal, se hace un atento exhorto a la ciudadanía a:

Permanecer en casa y salir únicamente en caso necesario

Circular con luces intermitentes encendidas

Reducir la velocidad al conducir

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua