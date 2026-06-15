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Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a permanecer en casa ante tormenta severa

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos minutos se esperan lluvias intensas en la ciudad de Chihuahua, de norte a sur, con una probabilidad de precipitación del 82 por ciento.
Por ello, a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal, se hace un atento exhorto a la ciudadanía a:

  • Permanecer en casa y salir únicamente en caso necesario
  • Circular con luces intermitentes encendidas
  • Reducir la velocidad al conducir
  • Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua

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