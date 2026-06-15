Lluvias sorprenden a la capital y alivian las altas temperaturas



La tarde de este lunes se registraron lluvias en diversos sectores de la ciudad de Chihuahua, lo que permitió un descenso en la temperatura y brindó un respiro a los habitantes tras varios días de intenso calor.

Las precipitaciones se presentaron de manera intermitente en distintos puntos de la capital, acompañadas en algunas zonas por ráfagas de viento y cielo nublado. Automovilistas reportaron pavimento mojado y reducción de visibilidad en algunas vialidades, por lo que autoridades exhortaron a conducir con precaución.

Además de refrescar el ambiente, las lluvias generaron condiciones más agradables para las actividades al aire libre. Protección Civil mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomienda a la población mantenerse informada ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.