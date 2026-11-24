El puertorriqueño Yadier Molina hará su debut como mánager en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), al firmar contrato para dirigir a los Leones de Yucatán en la temporada 2027, anunció el equipo el lunes.

Con una extraordinaria trayectoria como jugador de Ligas Mayores y con par de títulos en las ligas invernales de Puerto Rico y Venezuela, Molina llega a Yucatán para sustituir a Hensley Meulens, quien llegó como relevo en 2026 y no pudo meter a playoffs al equipo.

Yadier Molina conquistó el título en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LPBRC) en su país en la temporada 2021-2022 como mánager de los Criollos de Caguas. En 2025-2026, fue el mánager campeón con los Navegantes de Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Molina también dirigió en invierno en la Liga Dominicana (LiDom) en la temporada 2024-2025, donde fue designado Mánager del Año.

También ganó el premio Alfonso “Chico” Carrasquel al Manager del Año de la LVBP en 2025-2026, distinción que conquistó con 128 puntos y 36 votos al primer lugar.

El puertorriqueño construyó una de las carreras más destacadas para un receptor en la historia de las Grandes Ligas. Durante 19 temporadas defendió exclusivamente los colores de los St. Louis Cardinals, con quienes conquistó dos Series Mundiales (2006 y 2011), participó en 10 Juegos de Estrellas, obtuvo nueve Guantes de Oro y cuatro Guantes de Platino, además de un Bate de Plata.

Su brillante carrera en el “Big Show” incluyó 2,168 imparables, cuarto en la lista de todos los tiempos para la posición de receptor, únicamente detrás de las leyendas Iván Rodríguez, Ted Simmons y Carlton Fisk, todos inmortales de Cooperstown.