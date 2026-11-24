La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que para este martes 24 y miércoles 25 de noviembre, se prevé un descenso de temperatura en la entidad, con registros bajo cero en Madera, Bocoyna, Guachochi y Balleza, debido a la influencia de la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8.

❄️ Aviso sobre los sistemas frontales que afectan a #México. Todos los detalles, aquí.https://t.co/i3WiJ4owLg pic.twitter.com/UZGxKTMmhW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 24, 2026

La presencia de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como las corrientes en chorro polar y subtropical, favorecerá temperaturas muy frías por la mañana y templadas por la tarde del martes, con heladas en la Sierra Tarahumara.

Se esperan vientos de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), y rachas que pueden superar los 35 km/h en partes del suroeste, principalmente en Guachochi.

Las temperaturas máximas y mínimas previstas para el martes son Chihuahua 17/6 grados centígrados (°C), Juárez 16/5, Janos 17/2, Madera 15/-2, Temósachic 17/-3, Cuauhtémoc 15/1, Ojinaga 17/7, Delicias 18/7, Camargo 19/7, Jiménez 20/7, Parral 17/6, Bocoyna 16/-4, Chínipas 29/12, Guachochi 16/-3 y Balleza 15/-5.

Para el miércoles 25, continuarán las mismas condiciones climáticas. Los vientos serán de 5 a 15 km/h, con rachas que pueden superar los 35 km/h en Ahumada, Chihuahua, Valle de Zaragoza, Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.

Las temperaturas máximas y mínimas serán: Chihuahua 19/3 °C, Juárez 17/2, Janos 17/2, Madera 17/-2, Temósachic 19/-3, Cuauhtémoc 15/0, Ojinaga 19/3, Delicias 19/4, Camargo 18/5, Jiménez 17/6, Parral 18/4, Bocoyna 17/-4, Chínipas 31/13, Guachochi 17/-3 y Balleza 16/-5.