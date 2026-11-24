Cruz Pérez Cuéllar reconoció la labor, compromiso y resultados del regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, durante la presentación de su Segundo Informe de Actividades.

En su mensaje, Pérez Cuéllar destacó que Jorge Bueno ha sido un aliado permanente de la educación pública y un gestor incansable de programas y recursos destinados a mejorar las condiciones en las que estudian miles de niñas, niños y jóvenes juarenses.

Señaló que los avances presentados son resultado del trabajo coordinado entre el Cabildo y la Administración Municipal, así como de la voluntad de colocar a la educación entre las principales prioridades del Gobierno.

Entre las acciones impulsadas durante los últimos años destacan la rehabilitación de más de 700 planteles educativos, la construcción de alrededor de 150 domos, la entrega de becas y la asignación de recursos para mejorar la infraestructura de escuelas públicas.

Pérez Cuéllar resaltó también la capacidad de Jorge Bueno para construir acuerdos y acompañar las iniciativas orientadas a beneficiar a las familias de Ciudad Juárez.

“Jorge Bueno ha sido un hombre comprometido con la educación pública, con las niñas y los niños de Juárez. Hemos formado un gran equipo y los resultados que hoy presenta son testimonio de ese trabajo”, expresó.

Asimismo, afirmó que invertir en educación representa una de las formas más importantes de transformar la comunidad, generar oportunidades y construir una sociedad más justa.

Durante su informe, el regidor Jorge Bueno presentó los resultados de su trabajo en las distintas comisiones edilicias que integra, particularmente desde la Comisión de Educación, donde ha promovido la rehabilitación de escuelas, la entrega de becas, la construcción de infraestructura y la donación de terrenos para nuevos planteles.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar felicitó al regidor por su cercanía con la comunidad educativa y por desempeñar su responsabilidad con dedicación, sensibilidad social y compromiso con el desarrollo de Ciudad Juárez.