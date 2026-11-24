El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes que ordenará al Departamento de Justicia acelerar las ejecuciones federales y solicitar la pena capital para “los asesinos de niños, así como para los violadores y traficantes de personas que matan a sus víctimas”.

“Mi orden también instruye al fiscal general a acelerar la ejecución de las sentencias de muerte federales. Una vez que los jurados se hayan pronunciado, la pena capital será rápida y segura”, afirmó el mandatario durante un discurso en esa institución.

Asimismo, Trump criticó al gobernador de California, Gavin Newsom, por su plan de conmutar todas las condenas a muerte del estado por cadena perpetua. Lo acusó de arrebatarles a las familias de las víctimas “el único consuelo que podrían haber tenido” y sentenció: “Él apoyó a los asesinos y a los asesinos de niños […]. No vamos a permitir que esto suceda”.