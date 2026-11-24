Este lunes fueron despedidos los cuatro militares del Ejército Mexicano quienes cayeron en acción durante el operativo para detener al “Chapo Isidro” y durante la movilización para detener los disturbios en Sinaloa.

Se trata del sargento primero conducto Abraham López Aparicio; el piloto aviador José Ángel Mendoza Sánchez; y los soldados Luis Eduardo Méndez Peña y José Guadalupe Luna Castillo.

Sus despedidas se llevaron a cabo en sus respectivos domicilios, y estuvieron acompañados de familiares y amigos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que durante el operativo para capturar a “El Chapo Isidro” fallecieron siete agresores y cuatro militares, además, se logró la detención de ocho presuntos delincuentes, incluidos los tres trasladados a la Ciudad de México.

La Defensa informó que las víctimas eran elementos de las fuerzas regulares de Infantería del Ejército Mexicano, quienes fallecieron mientras se trasladaban para reforzar la seguridad durante el operativo.

“Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano. A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias”, dijo Omar García Harfuch en una publicación en redes sociales.