Un dron de Amazon se estrelló el viernes contra el techo de un garaje en Huntington Woods, Michigan, poco después de entregar un champú. El aparato, de más de 36 kilos, golpeó un cable de fibra óptica, quedó enredado en una línea eléctrica y dañó varias tejas.
See new video of an Amazon delivery drone crash into a garage Nov. 20 that was captured by a neighbor out for an afternoon walk in Huntington Woods.
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— Detroit Free Press (@freep) November 23, 2026
Amazon retiró la batería, que estaba caliente, y se ofreció a cubrir la reparación. Las autoridades recopilan información sobre el incidente. Se han reportado una docena de accidentes de drones de Amazon en EE.UU. desde 2021.