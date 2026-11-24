Bajo la advertencia de que las empresas “no aguantan” una mayor presión financiera, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, rechazaron un incremento de doble dígito al salario mínimo para el próximo año y alertaron que una medida de esa magnitud provocaría recortes de personal y el cierre de negocios, especialmente entre las pequeñas empresas.

Luego de que el sector obrero presentó su propuesta de incremento salarial del 15% para el 2027, ante el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), los empresarios omitieron dar un porcentaje y argumentaron que en breve lo harán público.

Aunque Alejandro Malagón, presidente de la Concamin, fue enfático al descartar cualquier aumento de doble dígito y sostener que las compañías simplemente no tienen margen para soportarlo. “No, doble dígito no. No aguantamos… sería estresar demasiado la situación”, afirmó, al explicar que un incremento desproporcionado pondría en riesgo la supervivencia de las empresas.

Entrevistado en el marco de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2026, el líder industrial advirtió que, cuando los costos superan la capacidad financiera de un negocio, las opciones se reducen a dejar de pagar compromisos, recortar plantilla, achicar operaciones o, en el caso de las micro y pequeñas empresas, bajar la cortina de manera definitiva.

Por separado, el presidente del CCE, José Medina Mora respaldó la postura de moderación, al mencionar que la propuesta del sector privado será de un solo dígito —en torno al 6%— y descartó propuestas como un incremento del 15 por ciento.

Ambos líderes señalaron que el sector productivo enfrenta un límite en su capacidad para absorber nuevos costos laborales, por lo que pidieron que la negociación en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se base en la realidad económica, la inflación y la preservación del empleo.

Luego de que el sector obrero presentó su propuesta de incremento salarial del 15% para el 2027, ante el Consejo de Representantes de la Conasami, los empresarios dijeron que en breve harán pública su propuesta.