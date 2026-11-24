La llegada del primer hijo marca un antes y un después en la vida laboral y económica de las mujeres, quienes enfrentan una reducción salarial de hasta 20 por ciento en comparación con los hombres que se convierten en padres, una desigualdad que se prolonga durante toda su vida productiva.

Este fenómeno, conocido en el ámbito laboral como child penalty o penalización por maternidad, evidencia las desigualdades que persisten en el mercado laboral, donde la maternidad puede representar un costo económico para las mujeres, no solo en sus ingresos mensuales, sino también en sus oportunidades de crecimiento profesional.

La brecha salarial se amplía después del nacimiento del primer hijo y repercute en otros aspectos de la estabilidad financiera, como el pago de bonificaciones, los ingresos futuros y las aportaciones para el retiro, lo que puede traducirse en menores pensiones al llegar a la vejez.

El tema fue abordado durante la conferencia “Madres en el trabajo: una agenda prioritaria para Talento Humano”, en la que participaron José Luis Toral, cofundador de Lactarum, así como las abogadas Fabiola Ocegueda y Andrea Dávila Brand, socias fundadoras de Equa Consultoría Preventiva.

Durante el encuentro se puso sobre la mesa la necesidad de reconocer la maternidad como un tema prioritario dentro de las políticas laborales, así como impulsar condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse profesionalmente sin que convertirse en madres implique una desventaja económica, una limitación en sus oportunidades o un retroceso en sus carreras.

La penalización por maternidad refleja una desigualdad que va más allá del salario: representa una brecha que puede acompañar a las mujeres durante décadas, impactando su autonomía económica y su seguridad financiera, incluso después de concluir su vida laboral.

Información de El Imparcial