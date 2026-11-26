Las nuevas pegatinas permitirán reproducir sonidos directamente desde una conversación, sin enviar una nota de voz por separado. La función tiene disponibilidad limitada y su herramienta de creación todavía está en pruebas.

Los stickers de WhatsApp dejarán de ser únicamente imágenes estáticas o animadas. La aplicación comenzó a incorporar una modalidad que permite acompañarlos con grabaciones de voz, frases, efectos sonoros y otros fragmentos de audio, para que quien los reciba pueda escucharlos directamente desde el chat.

Según información de Reforma y de los reportes especializados de WABetaInfo y Android Authority, la función, conocida como sound stickers, comenzó a aparecer de manera gradual entre algunos usuarios. Las pegatinas conservan su apariencia habitual, pero incluyen un pequeño ícono de volumen que permite reproducir el sonido al tocarlo.

La novedad abre nuevas posibilidades para compartir memes, bromas y mensajes personalizados. Por ejemplo, una imagen podrá llevar una frase grabada por el propio usuario o un efecto de audio que complemente lo que muestra.

A diferencia de una nota de voz convencional, el sonido estará integrado en el sticker, por lo que no será necesario enviar dos elementos separados para compartir la imagen y lo que se quiere escuchar.

¿Cómo funcionan los nuevos stickers con sonido?

Las pegatinas sonoras mantienen el formato de los stickers tradicionales, pero incorporan una pista de audio que se activa cuando el destinatario toca el símbolo de volumen.

El sonido no se reproduce automáticamente al abrir la conversación. De esta manera, cada persona decide si quiere escucharlo y evita que los chats reproduzcan audio inesperadamente.

La función también contempla diferentes formas de incorporar sonidos. Entre las opciones identificadas durante las pruebas se encuentran:

Grabar la voz: añadir una frase o mensaje directamente desde el teléfono.

añadir una frase o mensaje directamente desde el teléfono. Elegir un archivo de audio: utilizar un sonido almacenado en el dispositivo.

utilizar un sonido almacenado en el dispositivo. Conservar el audio de un video: mantener una parte del sonido original cuando se convierte un clip en sticker animado.

mantener una parte del sonido original cuando se convierte un clip en sticker animado. Agregar efectos: seleccionar sonidos disponibles para acompañar la imagen.

Los stickers enviados también pueden guardarse entre los favoritos y compartirse con otros contactos, como sucede con las pegatinas convencionales.

¿Cómo crear stickers con sonido en WhatsApp?

WhatsApp trabaja en una herramienta para incorporar audio desde el editor de stickers. Las pruebas identificadas por Android Authority muestran que el procedimiento podría realizarse directamente desde una conversación, sin recurrir a aplicaciones externas.

Cuando la opción esté habilitada, los pasos para crear uno a partir de una fotografía serían los siguientes:

Abrir una conversación de WhatsApp. Entrar al apartado de stickers, junto al espacio para escribir mensajes. Seleccionar la opción para crear una nueva pegatina y elegir una fotografía. Buscar el ícono de ondas de sonido en el editor. Grabar una frase o seleccionar un archivo de audio del teléfono. Recortar el sonido para elegir el fragmento que acompañará a la imagen. Enviar el sticker al chat.

En las pruebas de esta herramienta, los audios incorporados a stickers creados con fotografías pueden durar hasta 10 segundos. Si se utiliza un video para generar una pegatina animada, la aplicación contempla conservar cinco segundos del sonido original, aunque también permite sustituirlo por otro archivo o una grabación.

Estos límites corresponden a las versiones de prueba identificadas hasta ahora y podrían cambiar antes de que la herramienta llegue a todos los usuarios.

¿Los stickers con sonido ya están disponibles en México?

La función tiene un despliegue gradual, por lo que no todas las cuentas cuentan con las mismas posibilidades. Algunos usuarios ya pueden recibir, reproducir y reenviar stickers con sonido, mientras que la herramienta para crearlos continúa en pruebas.

De acuerdo con WABetaInfo, la opción de creación se ha identificado en versiones beta de WhatsApp para Android. Esto significa que su disponibilidad todavía depende de la activación que realice la compañía para cada cuenta.

WhatsApp no ha confirmado una fecha de lanzamiento general para México, ni ha anunciado cuándo estará disponible la creación de stickers sonoros para todos los usuarios de Android y iPhone.

Por esa razón, actualizar la aplicación desde Google Play Store o App Store no garantiza que aparezca la nueva herramienta. Si todavía no se muestra el ícono de audio en el editor, significa que la cuenta aún no tiene habilitada esa opción.

WhatsApp también prepara otros cambios para los stickers

La incorporación de sonido no es la única modificación que la aplicación trabaja para personalizar las pegatinas. Entre las funciones detectadas durante las pruebas también aparece una opción para quitar el borde blanco que WhatsApp agrega automáticamente a los stickers creados por los usuarios.

El cambio permitiría activar o desactivar ese contorno desde el editor, para que cada persona decida cómo quiere que se vea la imagen antes de compartirla.

Con estas herramientas, WhatsApp busca ampliar las posibilidades de personalización de sus conversaciones. Los stickers podrán combinar imágenes, movimiento y sonido, aunque su disponibilidad dependerá del avance de las pruebas y del despliegue que realice la compañía.