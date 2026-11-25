La Comisión Estatal de Procesos Electorales (CEPE) del Partido Acción Nacional aprobó el acuerdo que declara procedente el registro de Marco Bonilla para participar en el proceso interno de selección de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

La determinación se tomó durante una sesión extraordinaria celebrada en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, con la participación de Alan Onofre, comisionado presidente, así como de los comisionados Leticia Salinas y Daniel Holguín.

Con esta resolución, Bonilla avanza formalmente en el proceso interno de Acción Nacional, luego de presentar su solicitud de registro el pasado domingo 22 de noviembre, acompañado por miles de militantes y simpatizantes provenientes de distintas regiones del estado.

La Comisión Estatal de Procesos Electorales es el órgano partidista encargado de organizar, conducir y validar los procesos internos de selección de candidaturas y dirigencias del PAN en Chihuahua.