La Agencia Estatal de Investigación, detuvo a tres masculinos que contaban con orden de aprehensión por violencia familiar, en la ciudad de Chihuahua.

Los detenidos, José Alejandro H.M.; Sergio Israel P.R., y a Erick Jesús D.V. de 30, 35 y 32 años de edad respectivamente, fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos, que los requirieron por no acudir a sus audiencias en el seguimiento de sus procesos.

De acuerdo con las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, cometieron actos abusivos de poder tendientes a agredir, dominar y agredir a las víctimas.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).