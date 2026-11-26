La modelo mexicana hizo oficial su relación con el empresario hondureño a través de dos románticas publicaciones en Instagram, luego de concluir su reinado como Miss Universo 2025.

La modelo tabasqueña confirmó su noviazgo con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah , con quien fue relacionada sentimentalmente las últimas semanas.

La confirmación llegó este miércoles 25 de noviembre, cuando la exreina de belleza publicó dos historias en su cuenta de Instagram en las que aparece junto a su pareja. Una de las fotografías muestra a Alejandro abrazándola por la cintura, mientras ella posa muy cerca de él. La imagen fue acompañada por una frase breve pero muy romántica: “Him. That’s the caption” (Él. Ese es el pie de foto).

En una segunda publicación, Fátima compartió una fotografía mucho más cercana de ambos y dedicó unas palabras al empresario, en las que reconoció el apoyo que le brindó durante una etapa especialmente importante de su vida.

“Gracias por acompañarme en este proceso, que no fue fácil, por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor and everything in between“, escribió la mexicana, quien así hizo pública su relación después de mantener su vida sentimental lejos de los reflectores durante su año como Miss Universo.

Las fotografías fueron compartidas después de su despedida del certamen internacional. El lunes 23 de noviembre, durante un encuentro privado en Puerto Rico, Alejandro estuvo presente en el desayuno organizado para acompañar a Fátima en los últimos momentos de su reinado. Incluso tomó la palabra para expresarle su admiración y reconocer el trabajo que realizó durante su año como representante de la belleza internacional.

“Primero, te quiero decir que te ves hermosa y, estoy muy feliz de estar aquí, admiro mucho tu fe inquebrantable, tu convicción para servir a los demás, la determinación que tienes para conseguir lo que quieres, pero, sobre todo, ese corazón tan bonito, y esa luz que llevas dentro, has tocado la vida de muchas personas, los has inspirado, sin duda, has dejado tu huella en ellos, incluída la mía”, dijo.

¿Quién es Alejandro Canahuati, el novio de Fátima Bosch?

Alejandro Canahuati Farah es un empresario hondureño originario de San Pedro Sula, vinculado con la industria textil y comercial de su país. Forma parte de Industrias Pacer, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir, en la que se desempeñaba como subgerente general desde 2023.

También pertenece a una familia con trayectoria empresarial en Honduras. Es hijo de Mario Canahuati, empresario y político que se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011.

El nombre de Alejandro comenzó a relacionarse con el de Fátima a finales de octubre, cuando ambos fueron captados caminando tomados de la mano durante un encuentro en Mérida, Yucatán. Las imágenes despertaron las primeras versiones sobre un posible romance, aunque en ese momento ninguno de los dos había hablado públicamente sobre su vínculo.

Posteriormente, el empresario comenzó a hacerse presente en algunos de los compromisos de la mexicana.