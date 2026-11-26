Chihuahua, Chih. — El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, recibió este miércoles en Palacio de Gobierno a estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Regional del Norte (URN) y de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), así como a integrantes de la barra de abogados, con quienes dialogó sobre los retos y responsabilidades del servicio público.

A través de sus redes sociales, el funcionario estatal compartió detalles del encuentro en el que abordaron las oportunidades profesionales del gremio jurídico y el compromiso ético que exige desempeñarse tanto en la abogacía como en la función pública.

Durante la charla, De la Peña enfatizó que el ejercicio profesional requiere actuar bajo principios sólidos, desarrollar capacidad para construir acuerdos y concebir las leyes como un instrumento al servicio de la sociedad.

“Chihuahua necesita jóvenes preparados, comprometidos con la legalidad y con ganas de aportar a su comunidad”,expresó el secretario al desear éxito en su formación académica y profesional a los futuros juristas.