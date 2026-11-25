– Aprueba Cabildo tarifa especial y condonación de derechos municipales para facilitar la certeza jurídica del patrimonio de las familias

Para facilitar que más familias chihuahuenses cuenten con certeza jurídica sobre su patrimonio, las y los integrantes del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron por mayoría de votos una tarifa especial de un peso por metro cuadrado para la adquisición de terrenos municipales sujetos a procedimientos de regularización en 28 colonias de la ciudad.

El acuerdo establece que, en casos justificados y previo estudio socioeconómico, se podrá condonar la totalidad del costo del terreno. Además, se aprobó la condonación de los derechos municipales correspondientes a los trámites relacionados con este proceso.

En el caso de los terrenos que superen los 250 metros cuadrados, su enajenación deberá contar con la aprobación de al menos dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.

Asimismo, se instruyó a las dependencias municipales a trabajar de manera coordinada y buscar convenios con colegios de profesionistas e instituciones, a fin de reducir o eliminar gastos adicionales, como la elaboración de planos catastrales y servicios periciales.

Las 28 colonias contempladas en este acuerdo son:

1 – Francisco Villa

2 – Campesina

3 – Campesina Hdez.

4 – Desarrollo Urbano

5 – Manuel B. Aguirre

6 – Ramón Reyes

7 – Bellavista

8 – San Jorge

9 – 24 de junio

10 – Tierra y Libertad I

11 – Diaz Ordaz

12 – 2 de junio

13 – Barrio de Londres

14 – Leandro Valle

15 – Sector Independencia

16 – Arturo Gamiz

17 – Josefa Ortiz de Dguez.

18 – Col. Hidalgo

19 – Lealtad 1

20 – Ampliación Revolución

21 – Nuevo Triunfo

22 – Div. Nte. Sauz

23 – PRI Reforma

24 – Las Vencedoras

25 – Cerro Prieto

26 – Valle Escondido

27 – Pablo Gómez

28 – Lealtad 2

Con esta medida, el Gobierno Municipal busca disminuir la carga económica que representa la regularización de terrenos municipales y facilitar que las familias puedan formalizar legalmente su patrimonio.