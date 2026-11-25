La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez está aún en el análisis del Paquete Económico para el 2027.

No obstante, destacó que el Presupuesto de Egresos no se define por el Gobierno, si no por las y los diputados del Congreso del Estado por lo que adelantó que aún falta dialogar con ellos y ellas.

El Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027 debe entregarse a mas tardar el 30 de noviembre al Congreso del Estado, según lo establecido en la Constitución local.

Posterior a esa fecha, las y los diputados deben analizarlo y en su caso, aprobarlo antes del 31 de diciembre.