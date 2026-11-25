El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, Luis Carlos Bustamante dio a conocer un llamado a los automovilistas tomar sus debidas precauciones al momento de pasar por vialidades en donde se realizan obras de construcción del Estado y Municipio, con el fin de evitar choques y percanses mayores en el tráfico.

“Sin duda, en obras de esta magnitud, se corre el riesgo de incidentes durante la ejecución de las mismas, tal como el que se presentó anoche. reiteramos nuestra confianza en las autoridades y en la constructora, por la manera en la cual están llevando a cabo los trabajos, buscando impactar lo menos posible en el día a día de la ciudadanía y de los vehículos que transitan por la zona”, comentó.

Esto luego de que ayer por la noche se presentó la caída de una estructura en la zona del Reliz, el accidente no pasó a mayores pues se actuó a tiempo.

“Hacemos un llamado a que en todo momento se observen las medidas de seguridad adecuadas para minimizar este tipo de situaciones, que reitero, pueden pasar en cualquier momento. Y por supuesto, hacemos un llamado a la ciudadanía, para que cuando se circule por los diferentes puntos de la ciudad en los cuales están llevando a cabo obras de infraestructura, incrementemos la atención que prestamos al conducir para minimizar la posibilidad de un accidente”, comentó.

Cabe destacar que en el sur oriente, norte y poniente de la ciudad se están llevando a cabo trabajos de obra por la infraestructura de mejora que anunció el Gobierno del Estado a principio del año, así como la Gaza de la Teofilo Borunda que conectará con el Periférico de la Juventud.