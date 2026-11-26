Ahora, el futuro de Rodgers es incierto pues a inicios de temporada reveló que este año sería el último de su carrera en la NFL; en 2005 llegó a la liga con Green Bay donde permaneció 22 años, después estuvo un breve periodo con los Jets de Nueva York y dos campañas con los Acereros.

Ciudad de México. La relación entre Aaron Rodgers y los Acereros de Pittsburgh terminó antes de lo esperado. El mariscal de campo de 42 años, descartó regresar al equipo horas después de que el entrenador, Mike McCarthy, lo mandó a la banca y dejó inactivo para el próximo juego ante Denver.

“Ese barco ya zarpó”, respondió Rodgers durante una entrevista en el programa The Pat McAfee Show, cuando le preguntaron si volvería a jugar con Pittsburgh.

El mariscal de campo también aprovechó la conversación para exhibir las diferencias que mantiene con McCarthy, con quien compartió una de las etapas más exitosas de su carrera en Green Bay al levantar un título de Supertazón. Rodgers dijo que “el entrenador llegaba tarde a las reuniones, se quedaba dormido e incluso roncaba durante las sesiones de trabajo”.

El pasador también reveló que no fue McCarthy quien le comunicó que perdería la titularidad para el partido del viernes contra Denver. Según su versión, fue el ala cerrada, Pat Freiermuth.

“Creo que la gota que derramó el vaso para muchos de nosotros fue en el medio tiempo ante Filadelfia. Estábamos los de la ofensiva de un lado y los de la defensa del otro. Estaba diciendo algunas cosas y, sin previo aviso, dijo: ‘muy bien, uno, dos, tres, Packers’. Así terminó la reunión en el vestidor. Todos nos quedamos mirando. Nadie dijo siquiera ‘Steelers’, porque fue algo que ocurrió en el momento. Se escuchó en todo el vestidor y creo que todos nos miramos pensando: ‘¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Dónde tiene la cabeza en este momento?”, agregó el cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga.

Ahora, el futuro de Rodgers es incierto pues a inicios de temporada reveló que este año sería el último de su carrera en la NFL. En 2005 llegó a la liga con Green Bay donde permaneció 18 años, después estuvo un breve periodo con los Jets de Nueva York y dos campañas con los Acereros.