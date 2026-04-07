Vuelca tráiler en Paseos del Sol; familia resulta lesionada

Un accidente con volcadura se registró en el cruce de Paseos del Sol y Sol de Nair, en la ciudad de Chihuahua, donde un tráiler terminó al interior de un arroyo, dejando a una familia lesionada.

De acuerdo con el reporte, el conductor de la unidad pesada viajaba acompañado de su esposa y dos menores, quienes resultaron con diversas lesiones y fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El chofer señaló que al circular por la zona, un vehículo de color blanco salió repentinamente de la calle Sol de Nair, por lo que al intentar evitar la colisión perdió el control del tráiler y terminó volcado. Indicó que sí hubo contacto con el otro automóvil, el cual se dio a la fuga.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades.