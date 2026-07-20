Capacita Secretaría de Salud a psicólogos en posvención de la conducta suicida

Con el objetivo de fortalecer la preparación del personal especializado en salud mental, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceaadic) y el Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam), impartió la capacitación “Posvención de la conducta suicida para personal de psicología”.

La actividad reunió a 42 terapeutas del programa Chidamente del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), así como del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, quienes reforzaron sus conocimientos para la atención de personas, familias y comunidades afectadas por la conducta suicida.

Durante la capacitación se revisaron herramientas clínicas, éticas y legales para la posvención, así como los protocolos de intervención tras un intento de suicidio y en casos de fallecimiento.

También se abordaron el manejo responsable del expediente clínico, la atención a las solicitudes legales y el marco normativo vigente en México.