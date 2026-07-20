Llaman a las autoridades atender caso de “picadero” en colonia Guadalupe

Este mediodía se reportó un fuerte incendio en una propiedad utilizada como picadero en el cruce, bueno, entre las calles privada de 5 de febrero y Acueducto, entre 40 y 42, donde acuden elementos de la policía municipal, asimismo personal de bomberos.



En el presunto picadero se encontraban al interior varios adictos, los cuales, dicen vecinos, es muy frecuente que le prendan fuego a este lugar, el cual acumulan de basura.

Son los cansados vecinos quienes ya piden la intervención de las autoridades. Uno de los adictos se puso intransigente con un elemento de la policía municipal, motivo por el cual lo arrestaron.



Asimismo, bomberos se dedicó a controlar el fuego para evitar que se extendiera o expandiera a viviendas contiguas. Como repito, los vecinos ya están hartos de esta situación, es muy frecuente este tipo de situaciones y hay decenas de adictos que viven en estas tapias, como tipo vecindad, en donde acumulan incluso objetos robados, basura, y pues toda la noche señalan que entran y salen, gritan y hacen desmanes.



La zona fue asegurada y pues se pide enormemente la intervención de las autoridades municipales o estatales, las que sean competentes en esta área, para quitar este nido de malvivientes y adictos de la colonia Guadalupe.