Investiga Fiscalía muerte de dos masculinos localizados sin vida en carretera de Guadalupe Y Calvo

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, lleva a cabo las indagatorias para el esclarecimiento de la muerte de dos masculinos que fueron localizados la mañana de este lunes 20 de julio, a la altura del kilómetro 05 de la carretera que conduce de El Ocote a Guadalupe y Calvo.

El hallazgo fue efectuado por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, que en conjunto con miembros de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, realizan diversos recorridos de disuasión y prevención del delito, con el fin de dar seguridad a los viajeros qué transitan por la población y caminos vecinales.

Los masculinos fallecidos que se encuentran sin ser identificados, presentaban heridas producidas por disparos de arma de fuego, sus cuerpos estaban a un costado de la cinta asfáltica, en una zona boscosa.

De acuerdo a la descripción, uno de ellos tenía aproximadamente 55 a 60 años de edad, era de complexión delgada, aproximadamente 1.70 metros de estatura, bigote color negro; vestía pantalón de mezclilla color azul, cinto color verde y camisa de botones color azul, calzaba botas vaqueras de piel de avestruz color verde.

El otro masculino sin vida, tenía aproximadamente 40 a 45 años de edad, era de complexión regular, tez morena clara, aproximadamente 1.70 metros de estatura, barba de candado; vestía pantalón de mezclilla color negro, sudadera color negro y chaleco color gris con café y calzaba tenis color negro con suela color blanco.

Personal de Servicios Periciales procesaron la escena, en la cual no se localizaron indicios, y trasladaron los cuerpos para la práctica de la necropsia y la continuación de las investigaciones ministeriales.