Fortalece Morena “la defensa de la soberanía nacional” y recorre los 67 municipios de Chihuahua

Durante el fin de semana, Morena Chihuahua continuó con las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, realizadas en el Distrito Electoral Federal 02 en Ciudad Juárez, además de los municipios de Ocampo, Gómez Farías, Julimes, Allende, Batopilas y Riva Palacio.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Brighite Granados, señaló que estas actividades forman parte de la estrategia nacional para fortalecer la organización territorial, así como para hacer frente a la desinformación y a los embates de la derecha.

“Estamos atendiendo la instrucción de nuestra presidenta de la república la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de nuestra presidenta nacional Ariadna Montiel, de tener una asamblea informativa en defensa de la soberanía nacional en cada uno de los 67 municipios del estado de Chihuahua”, expuso.

Dentro de las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el Instituto Nacional de Formación Política, explica a las y los asistentes el concepto de la soberanía y la necesidad de defenderla, además, los referentes de Morena dirigen unas palabras a militantes, simpatizantes y población en general que acude al llamado de Morena.

“Estamos hablando de la importancia de defender nuestra soberanía, estamos hablando de los logros de la Cuarta Transformación, del buen trabajo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, el respaldo que tenemos hacia ella y hacia su gobierno, y abrimos el micrófono a la participación de las y los ciudadanos”, explicó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal.

Brighite Granados destacó la necesidad de fortalecer la organización territorial y las tareas de la militancia de Morena para defender el movimiento de la Cuarta Transformación, así como prepararse rumbo a 2027 ante la difusión de noticias falsas y discursos reaccionarios que buscan, de manera permanente, calumniar y desacreditar el proceso de transformación.