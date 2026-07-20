Continuarán lluvias intensas y actividad eléctrica durante la presente semana en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que durante el transcurso de la presente semana, continuará la presencia de lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica, viento y posible caída de granizo en gran parte de la entidad.

Estas condiciones son generadas por los efectos del monzón mexicano en el noroeste de México, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta tarde se prevén precipitaciones puntuales intensas superiores a los 75 milímetros (mm) en las regiones centro, oeste y suroeste.

Mañana martes serán puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 mm en las zonas oeste y noroeste.

Para miércoles y jueves se esperan chubascos con lluvias puntuales, de 25 a 50 mm en las zonas oeste y suroeste del territorio estatal.

Dichas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.

La CEPC exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones y recomienda mantenerse atenta de los avisos que emiten las autoridades, a través de canales oficiales.