Aclara JCAS que convenio con Israel es de cooperación tecnológica y no compromete el agua de Chihuahua

A través de un video, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) informó que el convenio de colaboración firmado con la Agencia para la Cooperación Internacional para el Desarrollo del Estado de Israel tiene como objetivo fortalecer el intercambio de conocimientos, experiencias y tecnología para mejorar la gestión del agua en Chihuahua.

La dependencia precisó que el acuerdo no implica la entrega, privatización ni cesión del recurso hídrico. Por el contrario, busca impulsar soluciones innovadoras en materia de sectorización de redes, tratamiento de aguas residuales, remoción de arsénico y flúor, así como otras tecnologías que contribuyan a mejorar el servicio que se brinda a la población.

Asimismo, destacó que el convenio fue revisado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual determinó que este instrumento no genera obligaciones jurídicas vinculantes para las partes y se limita a establecer mecanismos de cooperación técnica.

La JCAS reiteró que cualquier tecnología que se implemente como resultado de este acuerdo se aplicará conforme a la legislación mexicana y mediante procesos de licitación pública, en los que las empresas competirán en igualdad de condiciones.