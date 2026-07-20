Reconoce Arturo Medina capacidad de Maru para atraer inversiones a Chihuahua

Ante la gira que emprendió la gobernadora Maru Campos a Inglaterra, en específico a la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, reconoció la capacidad de la jefa del Ejecutivo de atraer inversiones a Chihuahua.

“Es importantísimo buscar las inversiones hacia nuestro estado, y con lo cual a la Gobernadora le reconocemos su trabajo, su capacidad de gestión y, sobre todo, que esperamos que regrese con muy buenas noticias para Chihuahua”, declaró Medina Aguirre.

El coordinador legislativo del Partido Revolucionario Institucional recalcó que “hoy más que nunca” es importante que lleguen inversiones al estado de Chihuahua, luego de que el Gobierno Federal no pudiera renovar el T-MEC con los Estados Unidos y se tenga que revisar cada año.

Precisamente este día, la gobernadora Maru Campos y la presidenta y CEO de ATI, Kimberly Fields, encabezaron el anuncio oficial de una inversión por 80 millones de dólares para el establecimiento y operación de ATI Forged Products en la ciudad de Chihuahua.

Lo anterior, en el marco de la inauguración del pabellón de México en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, en la que participa una delegación chihuahuense y donde también estuvo presente Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia).