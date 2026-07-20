Invitan al Unión Biker Fest Chihuahua del 24 al 26 de julio; apoyarán dos causas y rifarán una Harley Davidson 2015

José Aguirre en representación de la DSPM, Comandante Coballsy de policía vial y Gerardo Becerra presidente de la Unión de Motociclistas de Chihuahua A.C. invita a la ciudadanía a formar parte de la XV edición del Unión Biker Fest Chihuahua, uno de los encuentros motociclistas más importantes del norte del país, que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de julio en el Parque El Palomar de la ciudad, con acceso completamente gratuito vendrá El Gran Silencio.

Para esta edición se espera la participación de más de 4,000 motociclistas provenientes del estado de Chihuahua, de diferentes entidades de la República Mexicana y del sur de los Estados Unidos, así como una afluencia estimada de 12,000 a 14,000 visitantes, consolidando al festival como un importante atractivo turístico y generador de una significativa derrama económica para la ciudad.

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades para toda la familia, entre las que destacan: Rodada turística al municipio de Aldama, fortaleciendo así la convivencia entre motociclistas y promoviendo el turismo regional.

Exhibición de motocicletas, Área comercial con accesorios y artículos para motociclistas.

Zona gastronómica con gran variedad de alimentos y bebidas, Concursos, activaciones y dinámicas con patrocinadores, rifas y diversas sorpresas para los asistentes, además de la rifa de una Harley Davidson Road King 2015.

Presentaciones de bandas de rock en vivo, como lo es Voltter, Akane Rock, Distrorealidad, Tributo a Ozzy, Perro Amarillo, Radio Killers, Los Madafakers (desde Los Mochis, Sinaloa), Dire Wolf, Los Justons Ska, Fermentados, Kharma, Only Age, X Pistos (reunión de la legendaria banda originaria de Chihuahua), cerrando con Broche de Oro, Banda Estelar El Gran Silencio.

Además de promover la cultura motociclista, el XV Unión Biker Fest mantiene su compromiso con la responsabilidad social. Por ello, durante el evento se realizará una colecta voluntaria destinada a apoyar a 2 mujeres chihuahuenses que enfrentan tratamientos médicos de alto costo, reafirmando que la solidaridad también forma parte del espíritu biker.

El domingo para concluir con el evento se llevará a cabo el tradicional desayuno para los campistas y la entrega simbólica de los apoyos recaudados.

La Unión de Motociclistas de Chihuahua A.C. agradece el respaldo de las autoridades, patrocinadores, clubes motociclistas y de toda la comunidad que, año con año, hacen posible este evento que se ha convertido en un referente del motociclismo nacional.

La invitación está abierta para que familias, aficionados al motociclismo y visitantes disfruten de un fin de semana lleno de convivencia, música, turismo y pasión por las motocicletas.