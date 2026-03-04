Vuelca conductor sobre la Silvestre Terrazas; cuantiosos daños materiales

Esta tarde se registró un choque con volcadura sobre la avenida Silvestre Terrazas y 21 de marzo colonia Martín López.

Sobre la silvestre terrazas de norte a sur circulan una pick up Mitsubishi. lL200 y un Ford Ikon de modelo atrazado; impactan de costado el Ikon se proyecta contra camellón y termina volcado sobre su toldo sentido sur norte de silvestre terrazas invadiendo dos carriles generando caos vial.



Los conductores resultaron con lesiones leves, únicamente daños materiales policía vial toma reporte del accidente