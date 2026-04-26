Joao Pedro es bicampeón, venció a Hormiga González en la Tabla de Goleo de la Liga MX

Es un hecho. el italiano-brasileño Joao Pedro se consagró bicampeón de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX luego de que Armando González se fuera en blanco en el empate entre Chivas y Tijuana.

La Hormiga González no pudo anotar ante Xolos y se quedó a las puertas de un nuevo trofeo de máximo goleador, distinción que ahora será en solitario para Joao Pedro, con quien se impuso en el Apertura 2025, cuando marcaron 12 anotaciones, igual que el portugués Joao Paulo Días ‘Paulinho’.

El delantero del Atlético de San Luis llegó a 14 tantos en su cuenta personal, pues se dio el lujo de marcar ante FC Juárez en la Fecha 17, sellando así su nueva conquista.

Así Joao Pedro se confirma como el mejor goleador de la temporada, su primera en el futbol mexicano; incluso se le relacionó con clubes como Cruz Azul en el pasado mercado invernal, pero decidió mantenerse en San Luis.

Así, Joao Pedro consiguió su segundo campeonato de goleo en fila; en el mercado de verano podría recibir ofertas para cambiar de aires y pelear por algo más que llegar a la Liguilla, mientras la marca de Paulinho, quien fue tricampeón goleador, está ahí a tiro de piedra.

Con información de FoxSports