Realiza CEAVE convivencia para celebrar el Día de la Niñez en el Polideportivo

“El deporte transforma las cicatrices en resiliencia, reconecta sensaciones físicas de una manera productiva y segura, devuelve la sensación de autosuficiencia y refuerza el sentido de pertenencia”

En un esfuerzo conjunto por promover la cohesión social y el bienestar integral, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), en coordinación con diversas instituciones y asociaciones civiles, llevó a cabo con gran éxito la celebración del Día de la Niñez 2026 en el Polideportivo Luis H. Álvarez, en el municipio de Chihuahua.

El evento reunió a más de 300 menores y familias, en una jornada inolvidable, donde la alegría, la actividad física y el aprendizaje fueron los protagonistas.

El evento, diseñado para brindar un espacio de sano esparcimiento a niñas, niños y adolescentes, transformó las canchas en escenarios de integración. A través de clínicas y partidos amistosos, los asistentes pudieron participar en diversas disciplinas deportivas, incluyendo pádel, tenis, básquetbol, fútbol y fútbol americano. Asimismo, se habilitaron áreas con actividades lúdicas diseñadas especialmente para los más pequeños, garantizando diversión para todas las edades.

La jornada destacó por la invaluable participación de referentes del deporte local, quienes se sumaron a la causa para convivir con los asistentes. Instructores del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el olimpista Tomas Aguilera, entrenadores y jugadores del equipo de fútbol americano Águilas de la UACH, así como representantes del equipo Savage CUU, realizaron juegos y dinámicas compartiendo su experiencia y pasión, inspirando tanto a chicos como a grandes.

Más allá de la práctica deportiva, el encuentro tuvo un propósito formativo profundo. A través de la interacción directa con los atletas, se promovió la cultura del deporte como un pilar fundamental para el desarrollo personal y humano.

Cerrando las actividades con la presencia de representantes de las instituciones, asociaciones y empresas que permitieron que el evento fuera posible, destacando la participación de la Directora del DIF Municipal Lili Herrera quien, en representación del Alcalde municipal Marco Bonilla, brindó agradecimientos a todos aquellos que colaboraron en la realización del evento.

El Día de la Niñez 2026 concluyó con un mensaje de reflexión por parte de los grandes atletas y representantes de Chihuahua y México, Julio César Salazar Enríquez y Rubén Martín Arikado González. El mensaje central fue claro: con esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo, es posible superar cualquier desafío y alcanzar los sueños más grandes.

“Nuestro objetivo no es solo ofrecer un día de diversión, sino demostrarles a niñas, niños y adolescentes que, al igual que en la cancha, la vida se gana trabajando en equipo y manteniendo la constancia, somos creyentes de que el deporte transforma las cicatrices en resiliencia, reconecta sensaciones físicas de una manera productiva y segura, devuelve la sensación de autosuficiencia y refuerza el sentido de pertenencia,” expresaron los organizadores del evento.

Este evento reafirma el compromiso de la CEAVE y sus aliados estratégicos por seguir construyendo entornos seguros y positivos que fomenten el desarrollo de la niñez y la juventud chihuahuense, utilizando el deporte como una herramienta de transformación social.