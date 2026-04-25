Al estilo del viejo oeste, festejaron niñas y niños su día en la Zona Norte

Alrededor de 150 niñas y niños, que son atendidos a través de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales Contra la Familia y Trata de Personas, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, disfrutaron este sábado de diversas actividades recreativas y de esparcimiento, como parte del festejo por el “Día de la Niñez”.

Con botas y sombrero, al estilo del viejo oeste, los menores disfrutaron además de la convivencia con animales de granja, tales como patos, gallos, gallinas, conejos, caballos, ponys, un burro, una cabra y un cerdito, que fueron colocados en las áreas verdes de las instalaciones ubicadas en el eje vial Juan Gabriel y Aserraderos.

De igual manera se colocó un toro mecánico que puso a prueba su destreza y un brinca-brinca.

Las niñas, niños y sus familias, pudieron degustar pizzas, paletas de hielo, pastel, jugos, aguas frescas, elotes y nieves, sin faltar los dulces, el pastel y las piñatas que hicieron aún más especial esta celebración.

Al concluir el evento que se realizó en la explanada, los festejados recibieron diversos obsequios, mismos que fueron resultado de la organización y el esfuerzo del personal administrativo, Agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de esta institución para apadrinar a cada niña y niño.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para brindar espacios sanos y seguros para el desarrollo de las niñas y niños juarenses.