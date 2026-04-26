Prevén ráfagas de hasta 75 km/h y tolvaneras en tramos carreteros

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que para este domingo 26 de abril se espera un ambiente de fresco a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, así como de muy frío a frío en la zona serrana.
Lo anterior, derivado de un sistema frontal aproximándose a la frontera norte, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.
Asimismo, se prevé cielo de despejado a mayormente nublado con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora, que pueden superar los 75 km/h en partes de las zonas norte y noroeste, incluyendo: Juárez, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías.
Pueden superar los 65 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste y centro, incluyendo: Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Madera, Buenaventura, Temósachi, Matachi, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio y Majalca.
Las ráfagas de los fuertes vientos pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Chihuahua a Juárez, de Juárez a Janos, de Flores Magón a Janos y de Chihuahua a La Junta; así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachi, Matachi, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Carichi, Guachochi, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz y Coyame. Sin lluvias.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 33/19, Juárez 31/19, Janos 28/16, Madera 22/6, Temósachi 24/4, Cuauhtémoc 27/11, Ojinaga 36/21, Delicias 35/21, Camargo 35/20, Jiménez 35/19, Parral 31/18, Creel 22/4, Chínipas 36/19, Guachochi 23/3, El Vergel 22/1.