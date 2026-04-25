Con divertido evento celebra la CEAVE el Día de la Niñez en Parral

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) celebró este sábado el Día de la Niñez con un alegre y colorido evento realizado en el Centro Comunitario de la colonia Almanceña, donde decenas de familias se dieron cita para compartir un momento de convivencia y recreación.

Durante la jornada, el personal de la Comisión participó caracterizado con divertidos disfraces, lo que permitió generar un ambiente cercano y festivo para las niñas y los niños asistentes, quienes disfrutaron de diversas dinámicas, juegos y actividades recreativas.

Asimismo, se ofreció un refrigerio tanto a los menores como a sus padres; se rompió la tradicional piñata, en cuyo interior se escondía un dulce botín que los pequeños pudieron tomar al final de la actividad.

El momento culmen del evento, fue cuando se cortó el pastel, se entregaron más dulces y se obsequiaron juguetes a los niños, provocando sonrisas y momentos memorables entre los infantes.

La coordinadora de la CEAVE en la región sur del estado, la licenciada Verónica Rodríguez, junto con su equipo de trabajo, agradeció la presencia de las familias y destacó que este evento fue preparado con dedicación y cariño, con la única intención de brindar un momento agradable que contribuya a que las niñas y niños disfruten plenamente su día.

Con lo anterior, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado, reafirman su compromiso de continuar brindando atención integral a las familias, fortalecer el tejido social y promover espacios de convivencia que contribuyan al bienestar y sano desarrollo de las niñas y niños chihuahuenses.