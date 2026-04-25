“Chihuahua debe avanzar parejo”; posiciona Marco Bonilla visión de desarrollo desde Saucillo

En el marco de la fiesta patronal de Saucillo, representantes de sectores productivos como el ganadero, forestal y lechero, así como ejidatarios, comerciantes y docentes, dialogaron con el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sobre los retos que enfrenta el estado y la necesidad de un desarrollo más equilibrado entre regiones.

Durante el encuentro, Bonilla fue claro al señalar que Chihuahua no puede seguir avanzando de forma desigual, donde unas zonas crecen más que otras.

“Necesitamos ir unidos, juntos y en un solo equipo para tener lo mejor en Chihuahua, para que el desarrollo llegue parejo a cada municipio del estado”, expresó.

En el evento también participaron maestros y padres de familia del Jardín de Niños Manuel Gutiérrez Nájera, quienes agradecieron el apoyo del alcalde para que 75 niñas y niños, junto con sus familias, pudieran viajar a Chihuahua Capital y vivir una experiencia educativa.

La directora del plantel destacó que más de 150 personas participaron en esta actividad, fortaleciendo el aprendizaje y el sentido de pertenencia hacia el estado. Como muestra de agradecimiento, entregaron un reconocimiento a Marco Bonilla por su respaldo a la educación.

En su mensaje, Bonilla subrayó que el crecimiento de Chihuahua debe construirse con la participación de todos los sectores y con una visión que permita que los beneficios lleguen a cada región, no solo a unos cuantos municipios.