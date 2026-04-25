Organiza CEVE Cuauhtémoc festejo en alberca para niñas y niños

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), Cuauhtémoc, celebró por adelantado el Día de la Niñez, mediante actividades en la alberca del Polideportivo a niñas y niños quienes estuvieron acompañados por sus padres.

El evento se desarrolló desde temprana hora de este sábado 25 de abril, mediante juegos acuáticos, dinámicas recreativas y un ambiente de sana convivencia

La elección de este espacio tuvo como propósito incentivar la cultura del deporte en la niñez, promoviendo hábitos saludables desde temprana edad.

Durante la jornada, se les ofrecieron alimentos, dulces y diversas sorpresas, además de convivir con personal de la CEAVE, fortaleciendo la cercanía con las familias.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso de brindar espacios seguros y dignos que impulsen el bienestar y desarrollo integral de la niñez, expresó Jesús Zaragoza Albarrán, coordinador regional de CEAVE en la Zona Occidente.