Modela Rihanna piezas de su firma Savage X Fenty

Rihanna volvió a demostrar por qué es un ícono de la industria del entretenimiento y de la moda al protagonizar un candente editorial en el que modela la nueva colección de su marca Savage X Fenty, con el que muestra su lado más sexy y, al mismo tiempo, celebra su feminidad.

Rihanna muestra su lado más sexy con la nueva colección de Savage X Fenty

Luego de protagonizar una portada de revista con su hija Rocki, Rihanna vuelve a estar bajo los reflectores al modelar piezas súper sexys de su firma Savage X Fenty.

La cantante de 38 años publicó en su Instagram oficial un adelanto explosivo de la nueva colección de lencería Monamour de Savage X Fenty, acompañada de la frase: “Cargando un verano salvaje…” (o “Se acerca un verano salvaje…” en las publicaciones relacionadas).

Las imágenes, que ya acumulan millones de interacciones en unos cuantos días, muestran a Rihanna en poses ultra sensuales y empoderadoras: en una de ellas, aparece arrodillada sobre una alfombra frente a un sofá, mirando por encima del hombro con la espalda casi descubierta.

Luce un conjunto rojo de lencería con estampado floral bold (bra y falda corta con gran abertura que deja ver sus curvas), piel brillante y aceitada, tacones rojos de tiras, moño alto desordenado, sombra dorada intensa, labios rojos intensos y cadenas doradas.

En otra foto, está recostada en el sofá con una pierna levantada, luciendo el mismo set floral, joyería dorada, tatuajes visibles en manos, piernas y espalda, y una mirada confiada y seductora que resalta su glow natural post-maternidad. Las fotos destacan su figura curvilínea, confianza absoluta y ese toque “savage” que caracteriza a la marca y a la cantante y empresaria.

Rihanna celebra la sensualidad de todos los cuerpos con Savage X Fenty

Fiel a su deseo de fomentar el empoderamiento entre sus fans y clientas, Rihanna reveló la nueva colección Monamour de Savage X Fenty, que ya está disponible en savagex.com, y combina romanticismo floral con la actitud atrevida y sexy de siempre.

Se trata de lencería inclusiva (en tallas y tonos para todo tipo de cuerpos) pensada para este verano 2026: piezas cómodas pero provocativas, con estampados vibrantes que celebran la sensualidad y el empoderamiento femenino.

Rihanna es una estrella también en el mundo de la moda y la belleza

Este no es el primer gran golpe de Rihanna con su imperio. Desde el lanzamiento de Fenty Beauty en 2017, la artista revolucionó la industria del maquillaje con 40 tonos de base inclusivos para todos los tonos de piel.

En 2018 llegó Savage X Fenty, su línea de lencería que rompió esquemas con shows inclusivos llenos de diversidad, tallas plus y modelos de todo tipo.

Después llegaron Fenty Skin (cuidado de la piel) y líneas de cabello, convirtiendo a Rihanna en multimillonaria y dueña de uno de los imperios beauty más exitosos del mundo.

A lo largo de su carrera ha lanzado campañas icónicas como “Summatime” (2023), “Soft N’ Savage” (2024) y múltiples colecciones VIP de verano que siempre generan expectativa masiva.

Rihanna también brilla como mamá

En su vida personal, Rihanna (de 38 años) se encuentra en un momento pleno y familiar.

Mantiene una relación estable con el rapero A$AP Rocky desde 2021 (aunque no han confirmado matrimonio oficial). La pareja es padres de tres hijos: RZA Athelston (nacido en mayo de 2022), Riot Rose (nacida en agosto de 2023) y Rocki Irish (nacida el 13 de septiembre de 2025).

La cantante ha priorizado su rol como mamá mientras sigue al frente de su imperio Fenty y apoya los proyectos de su pareja.

A nivel musical, Rihanna mantiene un periodo de pausa desde su último álbum Anti (2016), aunque ocasionalmente ha lanzado sencillos y colaboraciones.

No está en gira ni tiene fechas confirmadas de tour, pero su presencia cultural sigue intacta gracias a sus negocios y apariciones estratégicas (como su participación en la película Pitufos en 2025).

Su enfoque actual es claramente familiar y empresarial, con lanzamientos como este Monamour que siguen manteniendo su nombre en lo más alto.

Con información de Agencia México