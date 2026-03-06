Vuelca adulto mayor en la carretera a Ciudad Juárez

Un hombre de 61 años de edad conducía una pickup Chevrolet Silverado de color negra sobre la carretera que conduce de Juárez a Chihuahua y a la altura del kilómetro 36 sale el camino lo que provoca que se le rompa el eje y el rin trasero.

Esto generó que volcara quedando la pickup en el camellón. Los que llegaron al accidente fueron elementos de la Policía Estatal, mismos que solicitaron el apoyo de ambulancia llegando paramédicos de ángeles blancos para atender al hombre y trasladarlo a un hospital.