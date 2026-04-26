Detuvo Policía Municipal a hombre por posesión de vehículo con reporte de robo tras persecución

_-El conductor puso en riesgo a terceros al circular en sentido contrario y tratar de evadir a los agentes._

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Chihuahua, Chih., a 26 de Abril de 2026.- *Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, luego de una persecución registrada la tarde del viernes.

El hecho inició a las 17:21 horas, tras el reporte del robo de un vehículo Ford Mustang color negro, modelo 1981, posteriormente, el sistema de lectura de placas (LPR) detectó la unidad en el cruce de la calle 16 de Septiembre y 3ra, por lo que se alertó a las unidades en campo.

Minutos después, el vehículo fue ubicado en el cruce de Portillo y Fuentes Mares, donde el conductor emprendió la huida al notar la presencia policial, iniciándose una persecución hacia la zona de Ávalos.

Durante el operativo, el conductor hizo caso omiso y puso en riesgo la integridad de los agentes al intentar atropellarlos, así como a terceros al circular en sentido contrario sobre la avenida Fuentes Mares.

Finalmente, el automotor fue interceptado en la rotonda de Juan Pablo II y Fuentes Mares, donde el conductor impactó una unidad oficial, logrando su detención mediante comandos verbales y el uso de la fuerza estrictamente necesaria.

El detenido se identificó como Carlos Z. R., de 28 años de edad, quien fue trasladado a la Comandancia Sur para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

_El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él._