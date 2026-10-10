Votarán empleados del IMSS por alza salarial de 6.8%

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que sus trabajadores sindicalizados votarán el próximo miércoles sobre el incremento salarial de 6.8 por ciento aprobado por el sindicato.

Desde el jueves, cientos de trabajadores se movilizaron en varios estados de la República para exigir que el aumento salarial sea de 10 por ciento.

Publicidad”El grupo expresó su rechazo al incremento salarial de 6.8 por ciento aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), compuesto por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, un incremento que está por encima de la inflación.”El próximo 14 de octubre, los trabajadores decidirán sobre este incremento en una consulta convocada por su sindicato, mediante voto libre, personal, directo y secreto”, sostuvo.

El Instituto destacó que, desde 2019, el incremento salarial promedio ha sido de 6.94 por ciento anual.

PublicidadEn ese mismo periodo, agregó, la plantilla de trabajadores de base del IMSS creció en 94 mil 631 elementos.El Instituto aseguró que durante el congreso, la base trabajadora contará con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

PublicidadAsimismo, señaló que existe una colaboración permanente entre el Instituto y el sindicato para evaluar y atender temas como el abasto de medicamentos e insumos, los tiempos de espera, la conservación y el mantenimiento de las instalaciones, el trabajo digno y la cobertura de plazas.”El grupo inconforme planteó demandas como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores. Estos temas requieren cambios en la ley y no son decisiones que correspondan al Instituto”, añadió.Durante las movilizaciones de los últimos días, aseguró el IMSS, las unidades médicas y hospitales no han dejado de operar.

Información de Agencia Reforma