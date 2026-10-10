Harrison Jr. dejaría Arizona para irse a Houston

Marvin Harrison Jr. estará inactivo para el juego de mañana ante los Lions, señal que indica que el receptor será cambiado.

Los Cardinals de Arizona, que tienen en este momento marca de 1-3, informaron este sábado del movimiento previo al juego ante Detroit, y esto es porque están finalizando el cambio de Harrison Jr.

Marvin está en su tercera campaña con Cardinals. Fue la selección global 4 del Draft de 2024, y en 33 duelos suma 108 recepciones para mil 578 yardas y 13 touchdowns.

PublicidadHarrison, hijo del miembro del Salón de la Fama Marvin Harrison, no ha atrapado más de tres pases en un partido esta temporada.Marvin hijo, de 24 años, tuvo una carrera exitosa en Ohio State.

Información de Agencia Reforma