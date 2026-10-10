Destina Estado 2.5 mdp para uniformes de estudiantes de Albergues Escolares Rurales

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) destinó 2.5 millones de pesos (mdp) para dotar de uniformes escolares a 750 niñas y niños, que son hospedados en 15 albergues escolares rurales distribuidos en la entidad.

El director de Educación Primaria de SEECH, Sergio Martín Balderrama Contreras, encabezó el inicio de la distribución en el Albergue Escolar Rural número 14, ubicado en Aldama.

Explicó que cada paquete incluye prendas de uso diario (pantalón de vestir azul y playera tipo polo), un conjunto deportivo (pantalonera, chamarra, short y playera), calzado (zapatos y tenis) y pijamas, para asegurar que la infancia cuente con el equipamiento para sus jornadas formativas.

Además de fortalecer el desarrollo académico, esto representa un alivio directo a la economía de las familias, al reducir sustancialmente los gastos del ciclo escolar.

A través de esta modalidad, los 15 albergues distribuidos en la geografía estatal proporcionan hospedaje, dormitorios y alimentación diaria a los 750 menores, lo que garantiza el ejercicio pleno de su derecho a la educación básica.