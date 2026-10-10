Del Toro queda lejos del podio

Isaac del Toro se quedó lejos del podio en el Giro de Lombardía 2026.

El mexicano cerró la competencia italiana en el lugar 28 y vio como el francés Paul Seixas se llevó la gloria convirtiéndose en el ciclista más joven en conseguirlo, con 20 años y 16 días.

‘Torito’ se planteó como objetivo ganar su primer Monumento, sin embargo, el rendimiento que mostró no fue el esperado, en parte por la molestia en la rodilla que presentó desde el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal.”Va bien, creo que hoy no he tenido ninguna molestia real. No sé qué podría pasar, pero espero que mañana esté bien. Estamos lidiando con las cosas necesarias: sentirnos bien y terminar bien el año”, mencionó el originario de Baja California.

Hoy, el tricolor se mantuvo en el pelotón hasta que el UAE Team Emirates-XRG apostó por Brandon McNulty para separarse y marcar diferencia, sin embargo todo cambió a 20 kilómetros del final.

Información de Agencia Reforma