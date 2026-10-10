Cambio de horario de noviembre de 2026 no será para todos en México

El cambio de horario de noviembre de 2026 no será generalizado en México. Desde la entrada en vigor de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, en 2022, la mayor parte del territorio nacional mantiene un horario estándar durante todo el año, mientras que la frontera norte conserva un ajuste estacional para facilitar la coordinación con Estados Unidos.

De acuerdo con el artículo 5 de la legislación, el horario estacional fronterizo termina a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre. En 2026, esa fecha corresponde al domingo 1 de noviembre.

Para evitar confusiones, la recomendación práctica es ajustar los relojes manuales antes de dormir el sábado 31 de octubre. Los teléfonos celulares y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente, aunque conviene verificar que tengan configurada la zona horaria correcta.

¿En Sonora y Chihuahua cambia el horario?

No. Ni Sonora ni Chihuahua forman parte de las zonas que aplican el horario estacional fronterizo conforme al artículo 5 de la ley vigente.

Esto significa que municipios sonorenses como Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Cananea no deben atrasar sus relojes el 1 de noviembre por disposición del horario estacional mexicano. Lo mismo ocurre en Ciudad Juárez y otros municipios de Chihuahua.

Aunque ambas entidades tienen frontera con Estados Unidos, su situación horaria no debe confundirse con la de Baja California ni con la de los municipios expresamente enumerados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Información tomada de El Imparcial